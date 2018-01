Terzo appuntamento con la Croce Rossa per discutere di bioetica

GROSSETO - Terzo appuntamento per il ciclo di incontri organizzato dal Comitato di Grosseto della Croce Rossa: al centro del dibattito la bioetica in ambito socio-sanitario. Venerdì 19 gennaio alle 14 nella sala di Banca Tema, in corso Carducci 14 a Grosseto, con il contributo di esperti si tratta il tema del rapporto tra etica e volontariato. La rassegna vede il supporto della Regione Toscana, il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Asl Toscana Sud Est, l’adesione dell’Odine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e del collegio Ipasvi di Grosseto e il supporto di Banca Tema e Conad. Un tema di attualità, che negli appuntamenti precedenti era stato affrontato sotto l’aspetto del rapporto medico-paziente e in considerazione delle nuove tecnologie: venerdì alle 14, invece, i relatori si occuperanno delle regole etiche insite nel volontariato. Un compito non semplice, quello affidato a chi dedica parte del suo tempo agli altri: un servizio delicato che tocca le necessità principali di un individuo. Ad aprire il dibattito, dopo i saluti delle autorità, saranno Carmelo Bengala, direttore del reparto Oncologia medica all’ospedale Misericordia di Grosseto, e Francesco Caponi, presidente del Comitato regionale della Toscana della Croce Rossa. La parola poi passerà al deputato Federico Gelli, presidente regionale di Cesvot (il Centro servizi volontariato Toscana), che relazionerà sulla riforma del Terzo settore, con un focus sulle nuove sfide per il volontariato socio-sanitario in Toscana. Di seguito un coffee break, per poi affrontare il tema dell’etica militare, in particolare i principi dei militari della Croce Rossa, con il contributo di Gabriele Lupini, ispettore nazionale del Corpo militare volontariato della Cri. In conclusione il segretario generale della Croce Rossa, Flavio Ronzi, parlerà dei sette principi dell’associazione nell’etica ai servizi alla persona. L'appuntamento è per venerdì 19 gennaio 14 nella sala di Banca Tema in corso Carducci 14 a Grosseto: l'incontro è aperto a tutti.