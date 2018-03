Attacchi da lupi, il 16 marzo la Regione incontra le organizzazioni

FIRENZE – Danni da predazione, cosa è stato fatto e quali misure è necessario mettere in campo per sostenere gli allevatori alle prese con i sempre più frequenti attacchi dei lupi. Questo il tema dell'incontro organizzato dall'assessore all'agricoltura della Toscana Marco Remaschi, che si svolgerà venerdì 16 marzo a Firenze.

All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. "Un momento importante - sottolinea l'assessore Remaschi – perché c'è ancora molto lavoro da fare per risolvere il problema dei predatori e garantire alla zootecnia toscana concrete prospettive di sviluppo. L'incontro coincide con il via al nuovo bando grazie al quale gli allevatori potranno chiedere i rimborsi per i danni avvenuti nel 2017, e servirà, oltre che a fare il punto sulle liquidazioni delle domande relative all'anno 2016 che saranno integralmente soddisfatte, anche a condividere le azioni da intraprendere in futuro".