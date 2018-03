Stomizzati, un accordo tra Regione e Associazione toscana per migliorare l'assistenza

FIRENZE - Un accordo tra Regione Toscana e A.S.TOS, Associazione Stomizzati Toscani, per migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti stomizzati. Lo hanno siglato stamani nella sede dell'assessorato, via Alderotti, l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e il presidente dell'associazione Paolo Cantini.

L'A.S.TOS. è presente da anni in Toscana, e si impegna per la tutela e la salvaguardia delle persone stomizzate (circa 7.000 in regione), per dare loro condizioni di vita migliori, difendere gli ambulatori dedicati e la scelta dei dispositivi medici più idonei.

Alla luce dei risultati ottenuti finora, e considerato il percorso sinergico di collaborazione, si è ritenuto di stipulare questo accordo di collaborazione per migliorare il percorso del paziente stomizzato in tutte le fasi della sua condizione.

"La Regione Toscana - ha sottolineato l'assessore Saccardi - ritiene fondamentale l'apporto del volontariato e ricerca la collaborazione con il volontariato e il terzo settore, per mettere a punto politiche di salute sempre più efficaci e diffuse. Grazie a questo accordo, con la collaborazione dell'Associazione sarà possibile realizzare una serie di azioni finalizzate ad accrescere le conoscenze dei bisogni dei pazienti stomizzati, e migliorare l'assistenza, agevolandoili nel percorso della malattia".

Regione Toscana e A.S.TOS. si impegnano afficnhé l'integrazione tra le diverse politiche e servizi diventi prassi e cultura diffusa e permanente.

Cosa prevede l'accordo siglato stamani:

- ridefinire e aggiornare il PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) per le persone affette da stomia, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 506/2008, anche alla luce della recente riorganizzazione del sistema sanitario toscano;

- aggiornare il vademecum dell'assistenza alla persona portatrice di stomia, con particolare riferimento ai servizi/presidi territoriali ed ospedalieri delle aziende sanitarie toscane;

- definire la carta di viaggio (travel card) personalizzata della persona portatrice di stomia quale strumento atto a facilitare la mobilità e l'accesso veloce a servizi indispensabili per i bisogni della persona, compreso il kit dei dispositivi medici per la sua autonomia ed igiene;

- operare nella riabilitazione fisica, psichica e sociale delle persone portatrici di stomia o comunque affette da incontinenza;

- svolgere ogni iniziativa per dare agli stomizzati le migliori condizioni di vita assicurando ad essi la messa a disposizione di personale esperto, piena assistenza sanitaria e consulenza tesa a facilitare la soluzione dei problemi che investono rapporti con le istituzioni;

- svolgere opera di sensibilizzazione e di corretta informazione riguardante la complessità dei problemi posti dalla presenza di una stomia presso le istituzioni regionali, provinciali, comunali, servizio sanitario nazionale e organi di informazione pubblici e privati.

- mantenere i rapporti con Istituzioni e Associazioni comunque interessati alle problematiche dell'Associazione.

- promuovere iniziative riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale medico e paramedico collaborando con enti e istituzioni disponibili a perseguire le citate finalità.