Maggio musicale fiorentino a Grosseto, biglietti in vendita

GROSSETO - Il grande appuntamento è fissato per venerdì 11 maggio alle 21 al Teatro Moderno: per la prima volta nella storia Grosseto ospiterà un concerto del Maggio musicale fiorentino. E per chi vuole assistere allo spettacolo è partita la caccia ai biglietti, già disponibili online e in alcune rivendite in tutta la provincia di Grosseto. Ecco tutte le informazioni. I tagliandi costano 15 euro (intero), 12 euro (ridotto per i soci di Fondazione Grosseto Cultura, i soci dell'Orchestra Città di Grosseto e per i possessori della card Maremma che spettacolo) e 6 euro per le scuole. I biglietti sono disponibili on line sul sito del Maggio musicale fiorentino (www.operadifirenze.it/ stagione/lxxxi-festival-del- maggio-musicale-fiorentino/) e sul circuito Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it) e in questi punti vendita: Bartolucci Expert (viale dei Mille 5, Grosseto, 0564.410155), Ipercoop Grosseto (Centro commerciale Maremà, località Commendone, Grosseto, 0564.462511), Tabaccheria Amoroso (piazza del Mercato 34-36, Grosseto, 0564.21046), Coop Follonica (via Chirici, 0566.264341), Pro Loco Follonica (via Roma, 0566.52012), Museo Arte Sacra (corso Armando Diaz 36, Massa Marittima, 0566.901954), Iat Orbetello (piazza della Repubblica 1, 0564.860447). «Per la prima volta – dice Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura – la città di Grosseto è stata inserita nel cartellone ufficiale dell'edizione numero 81 del Maggio musicale fiorentino e siamo particolarmente orgogliosi del fatto che l'iniziativa per portare in Maremma questo grande evento sia stata proprio di Fondazione Grosseto Cultura. Ora ci aspettiamo che i grossetani, e non solo, rispondano in massa e con entusiasmo. Presto presenteremo ufficialmente questo grande appuntamento, ma intanto annunciamo che i biglietti per assistere al concerto sono già acquistabili, sia online che in alcune rivendite, in città e in provincia. Una grande partecipazione del pubblico contribuirebbe a rendere fissa, annuale, la tappa grossetana del Maggio: sarebbe un vanto per tutti, oltre che un'imperdibile occasione per assistere a uno spettacolo straordinario». Il concerto di venerdì 11 maggio alle 21 al Teatro Moderno vedrà in scena un'orchestra di oltre 50 elementi, diretta dal Maestro Federico Maria Sardelli, che eseguirà musiche di Mozart, Haydn e Beethoven.