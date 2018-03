E78, aperta al traffico la galleria di Casal di Pari

FIRENZE - "Vediamo finalmente compiuto un nuovo fondamentale passo per la realizzazione della E78", ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli commentando l'apertura al traffico della galleria di Casal di Pari, nel Comune di Civitella Paganico. "L'estate scorsa abbiamo festeggiato l'apertura del viadotto di Farma, oggi quella di questa nuova galleria - ha aggiunto Ceccarelli - Ringrazio Anas per aver portato avanti con serietà ed efficacia questi interventi, che fanno parte del pacchetto di opere necessarie per trasformare la Grosseto-Siena in una moderna arteria a 4 corsie nel tratto tra Civitella Paganico e Monticiano".

"Quello di oggi è un passo avanti importante per la Maremma e per tutta la Toscana - ha aggiunto - perchè l'ammodernamento della rete infrastrutturale è fondamentale, sia per sostenere la ripresa dell'economia, sia per la sicurezza di chi quotidianamente si sposta sulla viabilità della nostra regione".

"Adesso - conclude Ceccarelli - è il momento di completare il tracciato con l'appalto dei due lotti già finanziati 4 e 9 e la rapida progettazione del lotto "0" Siena, del nodo di Arezzo e del lotto Le Ville di Monterchi - E45. L'importanza della E78, nota anche come 'Due Mari', è innegabile, tanto che questa infrastruttura è stata inserita anche tra i corridoi di valore europeo, visto che collega Adriatico e Tirreno, creando un tracciato ideale non solo tra importanti città italiane, ma anche tra l'Europa dell'est e quella mediterranea".