Seafood 2018, Toscana protagonista all'expo della pesca di Bruxelles

FIRENZE - "La nostra presenza alla più grande esposizione mondiale del commercio di frutti di mare vuol sottolineare quanto la Toscana punti anche su un settore chiave dell'economia primaria come la pesca". Lo ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi in vista del Seafood Expo Global che si terrà a Bruxelles dal 24 al 26 aprile prossimi. Alla manifestazione parteciperanno quest'anno più di 1.850 aziende provenienti da 79 paesi.

"La costa della Toscana - ha proseguito Remaschi, che visiterà la fiera di Bruxelles – è una risorsa che non va dimenticata soprattutto quando si parla di "crescita blu" ovvero di una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo". "Il mare - ha ancora aggiunto - rappresenta un motore per l'economia Ue, con enormi potenzialità per l'innovazione, la crescita e l'occupazione".

La Toscana sarà presente al Seafood Expo Global 2018 all'interno di uno stand del Ministero delle politiche agricole, assieme ad altre sei regioni: Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia, Calabria. Nel padiglione italiano, saranno presenti anche aziende di tutta la filiera ittica dalla pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle diverse regioni.

Tracciabilità del prodotto e sostenibilità del processo produttivo saranno i concetti chiave della presenza italiana che promuoverà il consumo responsabile di specie tipiche delle nostre coste: vongola, acciuga, tonno rosso, scampo, calamaro, nasello, cozza, gambero rosso, spigola e altre varietà. Nel corso dell'evento, gli espositori forniranno quasi tutti i tipi di pesce, frutti di mare e prodotti o servizi legati ai frutti di mare.

Nello stand toscano, oltre alla presentazione dei prodotti della filiera ittica, ci sarà anche uno spazio dedicato anche alla promozione di tutto il territorio e del suo mix unico di eccellenze agricole, di arte, di natura e di paesaggio.